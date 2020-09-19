5 человек скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3 684 человека, среди которых 39 детей. В стационарах находится – 2 003 пациент, на амбулаторном уровне – 1 681.
102 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 – крайней степени тяжести, 16 – на аппаратах ИВЛ, 4 человека скончались
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 19 сентября 2020 года
За прошедшие сутки было зарегистрировано 235 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 36 человек.
С 1 августа зарегистрировано: заболевших- 30 814, случаев с летальным исходом — 338, всего выздоровели – 26 569 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107199 - зарегистрированно
101822 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3461 - в Костанайской области