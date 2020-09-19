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5 человек скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане

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5 человек скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3 684 человека, среди которых 39 детей. В стационарах находится – 2 003 пациент, на амбулаторном уровне – 1 681.
102 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 – крайней степени тяжести, 16 – на аппаратах ИВЛ, 4 человека скончались

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 19 сентября 2020 года

За прошедшие сутки было зарегистрировано 235 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 36 человек.

С 1 августа зарегистрировано: заболевших- 30 814, случаев с летальным исходом — 338, всего выздоровели – 26 569 человек.

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COVID-2019 в Казахстане

107199 - зарегистрированно

101822 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3461 - в Костанайской области

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