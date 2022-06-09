5 двухэтажек 60-х годов постройки в Костанае находятся в аварийном состоянии

Жильцы этих домов бьют тревогу, и боятся, что их дома могут рухнуть. Независимая экспертиза признала дома аварийными еще в прошлом году, но, чтобы дело сдвинулось, нужна оценка межведомственной комиссии, которую формирует городской акимат.

Так выглядит дом по улице Кобыланды батыра 2Б. Жильцы обеспокоены его состоянием, двухэтажка, которой уже больше 60 лет, обветшала и снаружи, и внутри. Бить тревогу люди начали еще в прошлом году, для этого собрали деньги и наняли специальную независимую комиссию, которая признала 5 двухэтажек аварийными. Но, этого оказалось не достаточно, нужна еще одна оценка, но уже от городского акимата.

«Мы решили сделать независимую комиссию, сделали. Пошли в акимат, неоднократно были у них и по записи, и приходили. Нам обещают сделать их комиссию, акиматовскую. То у них не собраны все члены, то нас откидывают.

К одному попали, он нам обещал собрать комиссию, но его сейчас самого нет. Сколько можно ждать мы не знаем. Обещали до конца мая решить вопрос, уже следующий месяц пошел, до сих пор их нет. Мы требуем довести наши дома до конца. «,- говорит жительница дома Кобыланды батыра 2Б Ольга Никонова.

Внутри дома тоже выглядят плачевно, после дождей, рассказывают жильцы, с крыши бежит вода. В подъездах пахнет сыростью, а в стенах трещины, из-за которых зимой в квартирах холодно.

«У нас, у некоторых в пролетах начинаешь подниматься доски висят. Дети бегают, прыгают. Если на кого-то свалится? Комиссия признала, что наши дома не рентабельны ремонтировать, потому, что коснись что-то дома сложатся как коробочки. Нас всех тут завалит.»,- добавила Никонова.

Чтобы дом признали аварийным, на место должна выехать специальная межведомственная комиссия, которая формируется городским акиматом. Но, по словам жильцов, пока сюда никто не приезжал.

«Также мне акимат говорил обратитесь к застройщику. Непосредственно к застройщикам я тоже обращалась, развозила письма, чтобы заинтересовать, потому, что территория действительно большая. Очень выгодно, то есть они один дом им построят грубо говоря, а здесь целый микрорайон можно выстроить»,- отмечает председатель ПКСК «ЖилСервис» Виктория Коваленок.

В этих домах нет подвалов. Поэтому все коммуникации проведены через крышу. К газу они тоже не подключены, пользуются газовыми баллонами и электроплитками, но, как рассказали жильцы, проводка не выдерживает напряжения. Главная задача для жильцов -это признание дома аварийным акиматом города.

«Нас еще заставляют делать ОСИ, ну представляете какое ОСИ мы можем сделать вот с такими домами? Здесь живут пенсионеры, малообеспеченные. Дома валятся, какое оси может быть у нас? Как мы будем выживать, и что будем делать? Тут у нас 16 квартир, какие деньги мы сможем собрать и услуги оплатить?»,- говорит жительница дома Орджоникидзе 44 Нина Шмит.

Когда мы записывали интервью с жильцами дома, на месте оказался и главный специалист отдела жилищных отношений города, который выслушал все жалобы людей. Комментировать нам этот вопрос он отказался. Поэтому мы направим официальный запрос в акимат Костаная, чтобы выяснить, что городские власти намерены делать с этими домами.

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