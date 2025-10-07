Это случилось в Карабалыке в минувшее воскресенье, 5 октября. Сотрудник Пограничной службы, начальник пункта пропуска «Кайрак» Мадияр Ертілеуов рассказал, что в тот день в гости к его семье приехал тесть Мурат Даулетбаев. После обеда все на автомобиле отправилась показать гостю Карабалык.

Проезжая по улице Кожамкулова в районе магазина «Алмаз», Мадияр был вынужден резко затормозить. На дорогу выбежали дети, которые в панике рассказали, что пятилетняя девочка упала в септик. Это был не колодец централизованной системы водоотведения, а автономный септик возле многоквартирного дома. Первым выбежал из машины Мурат Даулетбаев. Не теряя ни секунды, он нагнулся над люком и попытался достать девочку, которая полностью была в воде. Ухватить ребенка за одежду удалось только со второй попытки. В это время зять, военнослужащий-пограничник, удерживал тестя за ноги, помогая ему не сорваться в септик самому, а затем помог вытащить ребёнка на поверхность.

Пятилетняя девочка была без сознания и не дышала. Пограничник сразу приступил к оказанию первой медицинской помощи: очистил дыхательные пути, сделал искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Через несколько секунд ребёнок подал признаки жизни и начал дышать. С девочки сняли мокрую одежду, чтобы избежать переохлаждения, вызвали скорую помощь и дождались приезда медиков. Пострадавшую доставили в больницу, где медработники впоследствии подтвердили — её жизни ничего не угрожает. Уже вскоре девочку выписали домой.

Что ждёт граждан в ОСМС с 2026 года: важные нововведения С 2026 года в Казахстане расширят перечень государственных органов, передающих сведения в систему обязательного социального...

Не паниковать просят жителей Костанайской области Вниманию жителей Костаная и Костанайского района! Сегодня на полигоне Департамента полиции Костанайской области пройдут оперативно‑тактические...

Костанайский высший автомобильный колледж — лучший колледж РК в направлении «Транспорт» В рамках Международного чемпионата TurkihSkills состоялось торжественное награждение лучших учебных заведений системы технического и профессионального...