5-летнюю девочку и младенца в жару оставили в запертом авто

Полицейские сразу же выехали на место происшествия и провели проверку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
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Пятилетнюю девочку и младенца оставили в запертом авто родители в жару в Туркестанской области,
В дежурную часть Жетысайского РОП обратился местный житель, ставший очевидцем происшествия. Он сообщил о том, что на одной из улиц города Жетысая в автомобиле Toyota Сamry пятилетняя девочка и младенец остались одни и заперты в салоне.
В результате стражи порядка установили родителей оставленных в машине детей и допросили их. Со слов супругов, они отлучились примерно на 10 минут только для того, чтобы встать в очередь в диагностическом центре.
В настоящее время новорожденный ребенок и маленькая девочка чувствуют себя хорошо и находятся вместе с родителями. По данному факту сотрудники полиции провели с родителями разъяснительную работу о недопустимости оставления детей одних
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