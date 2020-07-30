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5-литровки с жидкостью неизвестного происхождения обнаружили в машине в Костанайской области

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Сотрудниками департамента экономических расследований по Костанайской области по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий и в рамках взаимодействия с пограничной службы КНБ РК, органами государственных доходов задержана «Газель» под управлением гражданина РК 1991 года рождения.

При досмотре автотранспорта обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость неизвестного происхождения в количестве 1 000 литров. Жидкость была разлита в пластиковые емкости объемом 5 литров.

По данному факту проводятся проверочные мероприятия на предмет производства суррогатной алкогольной продукции.

Изъятая продукция передана в органы государственных доходов для привлечения виновных лиц к административной ответственности и последующей передачи в уполномоченный орган в области здравоохранения.

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