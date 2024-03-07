5 миллионов долга. Алиментщика наказали в Костанайской области

Амангельдинским районным судом было рассмотрено дело об административном правонарушении по факту неисполнения судебного акта и исполнительного документа. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что судебным приказом Амангельдинского районного суда с гр. С. взысканы алименты на содержание двух несовершеннолетних детей в размере 1/3 части заработка и (или) иного дохода ежемесячно, начиная с 11 января 2017 года до достижения детьми совершеннолетнего возраста. Исполнение судебного приказа незамедлительно направлено на принудительное исполнение.

Судебным исполнителем определена задолженность на 1 января 2024 года в сумме около 4 700 000 тенге. Неоднократные извещения судебного исполнителя об уплате задолженности гр.С. игнорировал.

В судебном заседании гр.С. вину признал в полном объеме. Он пояснил, что не трудоустроен и поэтому не может погасить имеющуюся задолженность. А также не имеет возможности выплачивать ежемесячно алименты. В «Центр занятости» за трудоустройством не обращался.

Суд, учитывая характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его поведение до и после совершения правонарушения, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, назначил административное наказание в виде 2 суток административного ареста.

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