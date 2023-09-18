5 миллионов тенге получит победитель «Шахматного каравана»

В Костанае сегодня прошел региональный этап турнира республиканского «Шахматного каравана». Его победитель и призеры отправятся в ноябре на гранд-финал в Туркестан, и уже там будут бороться за звание лучшего и приз в 5 млн тенге.

Турнир «Шахматный караван» проходит в 20 регионах Казахстана. Костанай — уже третий из их числа город. Его главная цель, как отмечают организаторы мероприятия, популяризация шахматного спорта во всех регионах страны, а также на создание сети филиалов Казахстанской федерации шахмат в них.

«Был проведен в каждом из регионов страны отбор, где отобрались 20 победителей. Причем допускались только спортсмены до 2000, чтобы было понятно — это кандидаты в мастера в мастера спорта и ниже, это делает мероприятие крайне доступным. В противном случае вся та история про призы досталась бы выдающему гроссмейстеру, а это возможность для всех», — говорит вице-президент Казахстанской федерации шахмат Александр Бабенко.

На площади перед областным акиматом для проведения турнира установили специальную юрту, которая стала залом для игры. Победить из 20 вышедших в финал по региону смогут лишь трое. Они-то и отправятся в ноябре на гранд-финал в Туркестан.

«Люди, которые занимаются шахматами, они являются как раз-таки олицетворением стимула для молодежи заниматься шахматами. Это очень хороший уникальный вид спорта, которые дает возможность развиваться интеллектуально людям и самое главное, он во всем мире признан. Думаю, что Шахматный караван, который проходит в Костанае, это один из стимулов для юных шахматистов, для нашей молодежи, потому что это мероприятие даст новый импульс», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

Призеры полуфиналов получат денежные сертификаты: 100, 50 и 30 тыс. тенге, а вот в гранд-финале лучших за первое место ждет 5 млн тенге, за второе — 2,5 млн тенге и 1 млн тенге за третье.

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