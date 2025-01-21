Ерлан Нысанбаев пообещал провести эксперимент со своей машиной.

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев высказался о штрафе за прогрев авто более пяти минут.

Как эколог он поддерживает это требование, сообщает informburo.kz

«С точки зрения экологии мы придерживаемся мнения, что очень важно соблюдать правила дорожного движения, где оговорен такой подход, как прогрев автомобиля не более пяти минут. Что касается северных регионов, я могу сказать, что пяти минут достаточно, чтобы прогреть машину и поехать в любом северном регионе», – сказал Нысанбаев.

Министр пообещал провести эксперимент со своей машиной и позже рассказать о его результатах.

Ранее депутат мажилиса Серик Ерубаев просил пересмотреть норму о стоянке с работающим двигателем с учётом температурного режима и климата регионов, а также проработать альтернативные и более справедливые меры по снижению вредных выбросов.

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