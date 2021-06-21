5-процентные взносы в ЕНПФ: в Минтруда рассказали, когда заработает норма

В Министерстве труда и социальной защиты населения прокомментировали публикацию экономиста Олжаса Худайбергенова от том, что госорганы страны вновь вернулись к планам по введению дополнительных 5-процентных пенсионных взносов за счет работодателей, передает Tengrinews.kz.

В ведомстве заявили, что не разрабатывают новые поправки в пенсионное законодательство. Нормы о введении обязательных пенсионных взносов работодателей в размере 5 процентов (ОПВР) были приняты законом от 2 августа 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения».

«Введение обязательных пенсионных взносов работодателей планировалось осуществить с 1 января 2018 года. Однако учитывая планирующееся внедрение обязательного социального медицинского страхования, сроки введения в действие данных поправок были перенесены на 2020 год.

По поручению Главы государства в 2019 году были приняты законодательные поправки, в соответствии с которыми сроки введения ОПВР были перенесены на 2023 год (закон от 26 декабря 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования, социального обеспечения и государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения»)», — говорится в ответе Минтруда.

В министерстве также отметили, что в 2019 году по поручению Главы государства при правительстве была создана рабочая группа по рассмотрению вопросов дальнейшего развития пенсионной системы в целом, в том числе и введения 5-процентных обязательных пенсионных взносов работодателей. В рабочую группу, по данным ведомства, вошли представители государственных органов, депутаты Парламента и эксперты.

«Выработанные в рамках рабочей группы предложения были поддержаны Главой государства, а часть из предложенных мер уже реализована как на законодательном уровне, так и в практическом применении. Например, с 2021 года гражданам предоставлена возможность целевого использования части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату лечения, передачу в управление финансовым организациям. В соответствии с действующим законодательством работодатели будут перечислять ОПВР в пользу своих работников за счет собственных средств, начиная с 2023 года.

Это позволит сохранить адекватный уровень пенсионных накоплений казахстанцев при достижении пенсионного возраста (коэффициент замещения дохода после выхода на пенсию), соответствующий международным стандартам, а также реализовать право целевого использования части пенсионных накоплений всеми вкладчиками ЕНПФ», — говорится в сообщении.

В Минтруда заявили, что нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне, в том числе за счет предусмотренных в рамках Налогового кодекса послаблений в части отнесения суммы уплаченных ОПВР на вычет до налогообложения.

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