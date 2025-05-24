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МВД напомнило о пяти самых распространенных ошибках, которые допускают взрослые. Эти ошибки — не просто невнимательность, а потенциальная угроза безопасности детей, передает Polisia.kz.
- Оставление детей без присмотра нередко приводит к тяжким последствиям. Среди серьезных рисков в данном случае — дорожно-транспортные происшествия, выпадение детей из окон, гибель на водоемах. С начала года зафиксировано 50 случаев выпадения детей из окон, из них четыре со смертельным исходом. В результате наездов автотранспорта погибли 22 ребенка, травмы получили — 1386. Кроме того, 10 детей утонули в воде.
- Отсутствие контроля за кругом общения детей может повлечь влияние со стороны негативных компаний. Равнодушие со стороны родителей открывает путь к попаданию подростков в сомнительный круг, где процветают правонарушения, употребление психоактивных веществ и другие формы девиантного поведения.
- Конфликты, неблагоприятный климат в семье и отрицательное поведение самих родителей – еще один фактор, влияющий на безопасность детей. Как правило, постоянные ссоры, насилие в семье формируют у детей чувство тревожности, нестабильности и развитие склонности к асоциальному поведению.
- Свободный доступ к интернету и гаджетам. Отсутствие контроля за тем, как ребенок использует телефон или планшет, нередко приводит к его вовлечению в опасные интернет-сообщества, просмотру запрещенного контента, пропагандирующего жестокость, а также к общению с потенциально опасными людьми. В таких случаях возможны факты насилия и кибербуллинга.
- Игнорирование воспитательных функций и личного примера – еще одна ошибка родителей. Некоторые родители полагают, что воспитанием детей должны заниматься учителя, воспитатели, нежели чем они сами. Либо ошибочно думают, что ребенок сам поймет, что хорошо или плохо. Это может привести к разрушению морально-нравственных ориентиров и девиантному поведению.
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