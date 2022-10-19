5 смартфонов для начинающих блогеров

Что нужно начинающему блогеру для взрывного старта? Умение подать себя, оригинальный концепт и качественный визуальный и текстовый контент. И если для создания классного текста нужна только хорошая фантазия и литературное чутье, то для фото и видео будет нужен гаджет с хорошей камерой.

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Формула успеха: камеры, память, аккумулятор

С первого взгляда кажется, что для создания крутых фотографий важно только количество мегапикселей в основной и фронтальной камерах. Но есть и другие важные параметры:

наличие широкоугольной камеры, телефотокамеры, макрообъектива и сенсора глубины — это поможет вести разные типы съемки (портретную, пейзажную, макросъемку и т.д.);

большой объем внутренней памяти — можно возиться с постоянным удалением фотографий, но это неудобно, а приложения по обработке фото и видео тоже занимают немало памяти, так что лучше стартовать от 64 Гб;

аккумулятор емкостью не меньше 4000 мА — на съемку «спонтанного» кадра может уйти много времени, а зарядка или повербанк не всегда будут под рукой.

Также стоит обратить внимание на оперативную память — это не первоочередный параметр, но чем она больше, тем быстрее будет работать гаджет.

5 моделей для фото и видеосъемки

Сегодня существует множество продвинутых смартфонов для съемок, но если говорить о соотношении цена-качество, можно выделить такие модели:

Samsung Galaxy S21. Отличная «рабочая лошадка» для новичков: 4 основных камеры (широкоугольная съемка, датчик глубины, макросъемка), фронтальная на 10 Мп, аккумулятор на 4000 мА. Xiaomi Redmi 10. Основная камера — 50 Мп, есть ультраширокоугольный модуль, сенсор глубины и два дополнительных модуля на 2 Мп. Скорость работы тоже на высоте — 8 ядер дают о себе знать. Vivo V21E. Один из лидеров по разрешению фронталки — она здесь 44 Мп. Основная камера тоже впечатляет — 64 Мп, а еще хороший зум и аккумулятор на 4000 мА. OPPO Reno 5. Еще один «монстр» во фронтальной съемке. 44 мегапикселя на фронтальной камере, 64 Мп на основной. Из минусов — нет широкоугольного модуля. OnePlus Nord 2. Наличие сверхширокоугольного и монохромного модуля, отличная графическая карта и поддержка 5G делает эту модель «флагманом» фотосмартфонов.

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