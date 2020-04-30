5 суток ареста назначил суд жителю Рудного за нарушение режима ЧП

В ходе патрулирования по соблюдению требований карантинных мер полицейскими Рудного был задержан 61-летний местный житель. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, распивал спиртные напитки в одном из дворов города, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

На замечания и требования стражей порядка гражданин не реагировал, наоборот, пытался доказать свою невиновность. За нарушение требований режима ЧП стражи порядка в отношении нарушителя составили административный протокол. Материалы адмпроизводства были направлены в суд.

В ходе рассмотрения суд Рудного постановил привлечь мужчину к административной ответственности и наложить административный арест сроком на 5 суток.

Полицейские просят граждан соблюдать ограничения, предусмотренные Постановлением Главного государственного санитарного врача Костанайской области и не нарушать требования режима ЧП.

Сначала введения чрезвычайного положения сотрудниками полиции в Костанайской области к административной ответственности привлечено 900 человек, судами рассмотрено 639 административных материалов, из них по 169 вынесено предупреждение, наложено 314 административных штрафов 10 МРП и 136 человек подвергнуты административному аресту, прекращено судами 20 материалов. В настоящее время на рассмотрении в судах находятся 261 материал.

На территории Рудного выявлено 160 нарушений режима ЧП.

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