«5 тыс. долларов за четвертого ребенка»: предложение депутата прокомментировала Дуйсенова

Вице-премьер по социальным вопросам Тамара Дуйсенова в кулуарах коллегии Минпросвещения прокомментировала предложение депутата платить 5 тысяч долларов за четвертого ребенка, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Тамары Дуйсеновой, что она может сказать о ранее озвученном предложении депутата мажилиса Гаухар Танашевой платить семьям по 5 тысяч долларов за каждого четвертого ребенка.

«Если говорить о выплатах, то в этом году с 1 января по поручению президента реализуется проект «Нацфонд — детям». Соответственно, все эти средства, которые будут собираться на спецсчетах, можно расценивать как первоначальный капитал детей. Поэтому, можно сказать, что в его рамках стартовый капитал будут иметь все дети до 18 лет, а не только четвертый ребенок в семье», — сказала вице-премьер в ответ.

Напомним, в ноябре прошлого года депутаты предлагали при рождении четвертого ребенка в семье или при наличии в семье особенного ребенка по программе «Семейный капитал» предоставлять 5 тыс. долларов или 2,3 млн тенге.

Тогда же депутат мажилиса Кайрат Балабиев предложил увеличить срок выплаты пособия по уходу за ребенком до 3-х лет для семей с одним родителем. Ранее мы также рассказывали о том, что всего в настоящее время в Казахстане семьям с детьми выплачиваются пять видов пособий за счет республиканского бюджета и два вида социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).Так, одной из первых мер поддержки является единовременное пособие по рождению ребенка.

Его размер зависит от количества детей:

на первого, второго и третьего ребенка — 131 тыс. тенге в 2023 году;

на четвертого и последующих детей — 217 тыс. тенге.

После рождения ребенка неработающая мама в течение полутора лет получает ежемесячное пособие по уходу за ребенком из госбюджета. В зависимости от очередности рождения ребенка размер выплаты варьируется от 19 872 тенге до 30 705 тенге. Также в Казахстане оказывается поддержка многодетным семьям с четырьмя и более совместно проживающими несовершеннолетними детьми или студентами очной формы обучения в возрасте до 23 лет.

Размер такого пособия дифференцирован по количеству детей – от 55 304 тенге для семьи с четырьмя детьми до 13 800 тенге на каждого ребенка для семей, имеющих восемь и более детей.

Помимо данного пособия, отдельно полагаются выплаты многодетным матерям, которые награждены подвесками «Күміс алқа», «Алтын алқа», имеющие звание «Мать-героиня» и награждены орденом «Материнская слава» 1 и 2 степени. И еще одно государственное пособие полагается одному из родителей, усыновителей (удочерителей) и опекунов (попечителей), которые воспитывают ребенка с инвалидностью. Автор: Айгерим АскароваЖанна Мусабаева.

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