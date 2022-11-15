5 тысяч тенге вместо продуктов: равноценную ли замену предлагает Минтруда для детей, получающих АСП

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С 1 января 2023 года в Казахстане гарантированный социальный пакет на детей от года до шести лет, получающих АСП, будут предоставлять в денежном виде. По проекту приказа министра труда, размер ежемесячной дополнительной выплаты составит 1,5 месячного расчётного показателя на ребёнка (в 2023 году – 5175 тенге), Informburo.kz решил выяснить, можно ли на эти деньги приобрести те продукты и средства бытовой химии, которые предоставляются сейчас детям указанной категории в качестве гарантированного соцпакета.
Какие продукты предоставляют. Состав наборов указан в постановлении правительства «Об определении видов и объёмов помощи, предоставляемой в рамках гарантированного социального пакета».
В набор продуктов для детей в возрасте от одного года до трёх лет входят:
- пюре фруктовое и (или) овощное гипоаллергенное (в заводской упаковке в объёме от 50 до 100 грамм, разрешённое к употреблению для детей от шести месяцев до трёх лет), не менее 1200 грамм;
- детская каша гипоаллергенная для детей (в заводской упаковке, разрешённая к употреблению для детей от шести месяцев до трёх лет), не менее 320 грамм;
- крупа кукурузная фасованная в заводской упаковке, не менее 400 грамм;
- хлопья овсяные фасованные в заводской упаковке, не менее 800 грамм;
- детское печенье для детей (в заводской упаковке, разрешенное к употреблению для детей от одного года до трёх лет), не менее 180 грамм;
- молоко пастеризованное или ультрапастеризованное в заводской упаковке жирностью 2,5%, не менее двух литров.
В набор продуктов детей в возрасте от трёх до шести лет входят:
- молоко пастеризованное или ультра пастеризованное в заводской упаковке жирностью 2,5%, не менее двух литров;
- макароны твёрдых сортов пшеницы в заводской упаковке, не менее 800 грамм;
- хлопья овсяные фасованные в заводской упаковке, не менее 800 грамм;
- масло подсолнечное в заводской упаковке не менее 0,8 литра;
- гематоген классический, не менее 240 грамм;
- молочные подушечки для завтрака с содержанием цельных злаков в заводской упаковке, не менее 250 грамм;
- детское печенье в заводской упаковке, не менее 400 грамм;
- крупа перловая фасованная в заводской упаковке, не менее 800 грамм;
- крупа гречневая или рисовая фасованная в заводской упаковке, не менее 1,6 кг;
- горох колотый фасованный в заводской упаковке, не менее 800 грамм;
- крупа манная фасованная в заводской упаковке не менее 700 грамм;
- мёд натуральный в заводской упаковке, не менее 200 грамм.
Набор товаров бытовой химии для детей от одного года до шести лет (предоставляется один раз в квартал):
- детская зубная паста, не менее 50 миллилитров;
- детская зубная щётка, не менее одной;
- детское мыло гипоаллергенное, не менее 180 грамм;
- детский шампунь, не менее 200 миллилитров;
- детский крем, не менее 45 миллилитров;
- мыло хозяйственное, не менее 200 грамм;
- детский стиральный порошок, не менее 800 грамм.
Хватит ли денег. Расчёты проводились по минимальным ценам в крупных супермаркетах.
Продуктовый набор для малышей:
- овощное/фруктовое пюре, 80 г – 375 тенге, 1200 грамм – 5625 тенге;
- детская каша, 200 г – 860 тенге (400 г – 1720 тенге);
- кукурузная крупа, 450 г – 220 тенге;
- хлопья овсяные, 400 г – 325 тенге (800 г – 650 тенге);
- детское печенье, 180 г – 496 тенге;
- молоко 900 мл – 400 тенге (1,8 л – 800 тенге).
Итого: более 9,5 тысячи тенге.
Набор продуктов для детей 3-6 лет:
- молоко 900 мл – 400 тенге (1,8 л – 800 тенге);
- макароны, 400 г – 195 тенге (800 г – 390 тенге);
- хлопья овсяные, 400 г – 325 тенге (800 г – 650 тенге);
- масло подсолнечное, 880 мл – 766 тенге;
- гематоген 40 г – 74 тенге (240 г – 444 тенге);
- молочные подушечки, 250 г – 845 тенге;
- детское печенье, 180 г – 496 тенге (360 г – 992 тенге);
- крупа перловая, 800 г – 225 тенге;
- крупа гречневая, 750 г – 635 тенге/рис, 800 г – 400 тенге;
- горох, 800 г – 275 тенге;
- крупа манная, 700 г – 438 тенге;
- мёд, 250 г – 955 тенге.
Итого: более 7,5 тысячи тенге.
Набор бытовой химии обошёлся в 2844 тенге:
- детская зубная паста, 50 мл – 555 тенге;
- детская зубная щётка – 347 тенге;
- детское мыло, 90 г – 383 тенге (180 г – 766 тенге);
- детский шампунь, 200 мл – 535 тенге;
- детский крем, 50 г – 359 тенге;
- мыло хозяйственное, 150 г – 150 тенге;
- детский порошок, 400 г – 515 тенге (800 г – 1030 тенге).
Почему это важно знать. Многие родители, чьи дети получают АСП, уже сейчас жалуются, что предлагаемая выплата не сопоставима с набором продуктов, которые они сейчас получают. Даже приблизительные расчёты подтверждают эти опасения, хотя они основывались на текущих ценах, без учёта возможного роста цен в 2023 году. Исходя из этого, можно сделать вывод, что замена продуктовых наборов денежной выплатой лишь сокращает объёмы помощи нуждающимся детям. В Минтруда отказались ответить на устный запрос и разъяснить, из чего исходили при установлении суммы выплаты в 1,5 МРП. Проект приказа министра труда и соцзащиты пока находится на публичном обсуждении, поэтому, теоретически, указанную в нём цифру могут скорректировать.
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