5 тысяч тенге вместо продуктов: равноценную ли замену предлагает Минтруда для детей, получающих АСП

Что случилось.

С 1 января 2023 года в Казахстане гарантированный социальный пакет на детей от года до шести лет, получающих АСП, будут предоставлять в денежном виде. По проекту приказа министра труда, размер ежемесячной дополнительной выплаты составит 1,5 месячного расчётного показателя на ребёнка (в 2023 году – 5175 тенге), Informburo.kz решил выяснить, можно ли на эти деньги приобрести те продукты и средства бытовой химии, которые предоставляются сейчас детям указанной категории в качестве гарантированного соцпакета.

Какие продукты предоставляют. Состав наборов указан в постановлении правительства «Об определении видов и объёмов помощи, предоставляемой в рамках гарантированного социального пакета».

В набор продуктов для детей в возрасте от одного года до трёх лет входят:

пюре фруктовое и (или) овощное гипоаллергенное (в заводской упаковке в объёме от 50 до 100 грамм, разрешённое к употреблению для детей от шести месяцев до трёх лет), не менее 1200 грамм;

детская каша гипоаллергенная для детей (в заводской упаковке, разрешённая к употреблению для детей от шести месяцев до трёх лет), не менее 320 грамм;

крупа кукурузная фасованная в заводской упаковке, не менее 400 грамм;

хлопья овсяные фасованные в заводской упаковке, не менее 800 грамм;

детское печенье для детей (в заводской упаковке, разрешенное к употреблению для детей от одного года до трёх лет), не менее 180 грамм;

молоко пастеризованное или ультрапастеризованное в заводской упаковке жирностью 2,5%, не менее двух литров.

В набор продуктов детей в возрасте от трёх до шести лет входят:

молоко пастеризованное или ультра пастеризованное в заводской упаковке жирностью 2,5%, не менее двух литров;

макароны твёрдых сортов пшеницы в заводской упаковке, не менее 800 грамм;

хлопья овсяные фасованные в заводской упаковке, не менее 800 грамм;

масло подсолнечное в заводской упаковке не менее 0,8 литра;

гематоген классический, не менее 240 грамм;

молочные подушечки для завтрака с содержанием цельных злаков в заводской упаковке, не менее 250 грамм;

детское печенье в заводской упаковке, не менее 400 грамм;

крупа перловая фасованная в заводской упаковке, не менее 800 грамм;

крупа гречневая или рисовая фасованная в заводской упаковке, не менее 1,6 кг;

горох колотый фасованный в заводской упаковке, не менее 800 грамм;

крупа манная фасованная в заводской упаковке не менее 700 грамм;

мёд натуральный в заводской упаковке, не менее 200 грамм.

Набор товаров бытовой химии для детей от одного года до шести лет (предоставляется один раз в квартал):

детская зубная паста, не менее 50 миллилитров;

детская зубная щётка, не менее одной;

детское мыло гипоаллергенное, не менее 180 грамм;

детский шампунь, не менее 200 миллилитров;

детский крем, не менее 45 миллилитров;

мыло хозяйственное, не менее 200 грамм;

детский стиральный порошок, не менее 800 грамм.

Хватит ли денег. Расчёты проводились по минимальным ценам в крупных супермаркетах.

Продуктовый набор для малышей:

овощное/фруктовое пюре, 80 г – 375 тенге, 1200 грамм – 5625 тенге;

детская каша, 200 г – 860 тенге (400 г – 1720 тенге);

кукурузная крупа, 450 г – 220 тенге;

хлопья овсяные, 400 г – 325 тенге (800 г – 650 тенге);

детское печенье, 180 г – 496 тенге;

молоко 900 мл – 400 тенге (1,8 л – 800 тенге).

Итого: более 9,5 тысячи тенге.

Набор продуктов для детей 3-6 лет:

молоко 900 мл – 400 тенге (1,8 л – 800 тенге);

макароны, 400 г – 195 тенге (800 г – 390 тенге);

хлопья овсяные, 400 г – 325 тенге (800 г – 650 тенге);

масло подсолнечное, 880 мл – 766 тенге;

гематоген 40 г – 74 тенге (240 г – 444 тенге);

молочные подушечки, 250 г – 845 тенге;

детское печенье, 180 г – 496 тенге (360 г – 992 тенге);

крупа перловая, 800 г – 225 тенге;

крупа гречневая, 750 г – 635 тенге/рис, 800 г – 400 тенге;

горох, 800 г – 275 тенге;

крупа манная, 700 г – 438 тенге;

мёд, 250 г – 955 тенге.

Итого: более 7,5 тысячи тенге.

Набор бытовой химии обошёлся в 2844 тенге:

детская зубная паста, 50 мл – 555 тенге;

детская зубная щётка – 347 тенге;

детское мыло, 90 г – 383 тенге (180 г – 766 тенге);

детский шампунь, 200 мл – 535 тенге;

детский крем, 50 г – 359 тенге;

мыло хозяйственное, 150 г – 150 тенге;

детский порошок, 400 г – 515 тенге (800 г – 1030 тенге).

Почему это важно знать. Многие родители, чьи дети получают АСП, уже сейчас жалуются, что предлагаемая выплата не сопоставима с набором продуктов, которые они сейчас получают. Даже приблизительные расчёты подтверждают эти опасения, хотя они основывались на текущих ценах, без учёта возможного роста цен в 2023 году. Исходя из этого, можно сделать вывод, что замена продуктовых наборов денежной выплатой лишь сокращает объёмы помощи нуждающимся детям. В Минтруда отказались ответить на устный запрос и разъяснить, из чего исходили при установлении суммы выплаты в 1,5 МРП. Проект приказа министра труда и соцзащиты пока находится на публичном обсуждении, поэтому, теоретически, указанную в нём цифру могут скорректировать.

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