Уже не первый год костанайцы активно трудоустраиваются через разные госпрограммы. На сегодня они доступны для абсолютно разных категорий. К примеру, за прошлый год в областном центре больше 150 человек старше 50 лет нашли новую работу и еще около сотни молодых людей устроились на свою первое в жизни рабочее место.

Кымбат Ордабаевой 60 лет, 40 из которых она посвятила медицине. На протяжении жизни женщина работала участковой педиатрической медсестрой в поликлинике. Однако, почти два года назад решила сменить место работы через программу «Серебряный возраст». Об этой возможности героиня узнала от своих знакомых. Напомним, что это программа трудоустройства для людей старше 50 лет, но не достигших пенсионного возраста. Теперь, опытная медсестра работает в одном из костанайских центров развития детей.

«Да, я очень работу свою люблю, и ничего кроме нее в принципе не могу делать. Были тяжелые времена, ну, когда многие покидали эту сферу, потому что она была очень сложной, не оплачиваемой. Но, я так и удержалась, я так и работала в этой сфере очень много лет», — делится медсестра коррекции детей с ограниченными возможностями Кымбат Ордобаева.

Кстати, в скором времени женщина выходит на пенсию, но работу оставлять не планирует. Медсестра рассказывает, что когда она ходила в карьерный центр, чтобы подать заявку на участие в программе, желающих было много. Только за прошлый год 154 специалиста предпенсионного возраста смогли найти работу. На этот год по плану трудоустроить 170 человек.

Чтобы узнать подробную информацию об этих и других госпрограммах, можно обратиться в карьерный центр по адресу: улица Каирбекова, 75.

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