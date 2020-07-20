50 миллионов тенге вернут потребителям Костанайской области за отопление

Еще одна поддержка для потребителей. Более 700 миллионов тенге вернут потребителям Казахстан за отопление. Ранее Комитет по регулированию естественных монополий миннацэкономики РК уже сообщал о возврате средств потребителям за тепло в ряде регионах страны.

На сегодня уже Комитетом и его территориальными подразделениями проведена работа по перерасчету стоимости услуг по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии по всему Казахстану.

«Как известно, в соответствии с нормами законодательства о естественных монополиях Республики Казахстан субъект естественной монополии обязан производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией. Сам порядок проведения перерасчета стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха регламентирован Правилами формирования тарифов», — говрится в сообщении департамента.

Таким образом, за прошедший отопительный период 2019-2020 годов 133 субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию.

По Костанайской области эта сумма составила 50 718 610 тенге.

Необходимо отметить, что по мере перехода всех потребителей на применение приборов учета тепловой энергии, оплата будет производиться только за фактический объем потребления тепловой энергии и перерасчет этим потребителям производиться не будут.

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