50 многоэтажек и объекты отключат от горячей воды в Костанае

Объявление ГКП «КТЭК» по отключению горячего водоснабжения распространила пресс-служба предприятия.

В связи с производственной необходимостью по переподключению новой теплосети к действующей тепломагистрали ТМ-2 на перекрестке пр. Тәуелсіздік-ул.Летунова, в период с 8.00 часов 19сентября до 8.00 часов 23 сентября будет временно прекращена подача горячего водоснабжения к 50 многоквартирным жилым домам.

Ул. Тәуелсіздік 89, 105, 107, 111, 112, 113, 115,116.

Ул. Пушкина 100, 121, 131, 135, 140/1.

Ул.Аль-Фараби 72, 88, 92, 96, 98, 100.

Ул. Чехова 106/1, 106/2.

Ул. Козыбаева 96, 98, 107, 134, 153.

Ул. Баймагамбетова 164,168, 170, 193.

Ул. Байтурсынова 55, 57, 59, 108.

Ул. Алтынсарина 131, 214, 228А, 228Б.

Ул. Амангельды 72, 76, 85, 87, 95.

Ул. Дулатова 91.

Пр. Назарбаева 58.

Ул. Пролетарская 96.

Ул. Победы 60, 64.

Ул. Шевченко 41, 47.

И на следующие объекты:

— ясли-сад №44;

— здание городского акимата;

— гостиница «Целиная»;

— здание Департамента внутренних дел МВД РК;

— здание педагогического института им У. Султангазина;

— здание «Национального банка Республики Казахстан».

Приносим извинения потребителям за временные неудобства.

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