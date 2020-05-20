USD 415.11
EUR 454.38
RUB 5.74
  1. Home
  2. Здоровье
  3. 50 новых машин для «Скорой помощи» прибудут в Костанайскую область

50 новых машин для «Скорой помощи» прибудут в Костанайскую область

COVID-2019 в Казахстане

6969 - зарегистрированно

3598 - выздоровевших

35 - летальных случаев

110(+12) - в Костанайской области

Этой осень в Костанайскую область придут новые 50 машин для «Скорой помощи».

Это пополнение стало осуществимо в рамках разработанной в Казахстане «Дорожной карты по улучшению санитарного автотранспорта». Об этом сегодня сообщила главный врач Костанайской областной станция скорой неотложной медицинской помощи Ирина Штейгервальд. На закупку машин выделено 2 млрд тенге, практически все они будут укомплектованы для работы реанимационных бригад. По официальным данным, за последние 3 года за счет областного бюджета в регионе было приобретено 30 единиц санитарного автотранспорта и 17 реанимобилей на 783 млн тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Спасатели предупреждают. Начинается сезон открытых окон
Следующая новость

12 новых случаев коронавируса зафиксировали в Костанайской области