В Костанае состоялась торжественная передача полусотни автомобилей скорой медицинской помощи для городов и районов области. Ключи бригадам вручили министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова и аким региона Кумар Аксакалов.

По словам министра, развитие службы неотложной медицины напрямую влияет на время доезда и успешность реанимационных мероприятий:

«Более 6 млн вызовов в год обслуживает скорая помощь по стране. Повышается качество и снижается время доезда, растёт число успешно проведённых реанимаций. Костанайская скорая в прошлом году также была среди лидеров по итогам нашей отраслевой спартакиады», — отметила Акмарал Альназарова.

Все машины произведены на местном машиностроительном заводе Allur. По словам медиков, так обновление автопарка снизит его износ примерно до 30%. Оборудование уже знакомо бригадам: аналогичная комплектация поступала в 2020 году и показала себя без серьёзных поломок и гарантийных случаев.

Больше всего автомобилей — 22 единицы — получил областной центр. Это связано с планируемым увеличением количества бригад скорой помощи в Костанае.

Рудному передали 6 машин . Завотделением рудненского подразделения станции скорой помощи Наталья Ботвинова подчеркнула, что обновление крайне востребовано:

«Станция работает в режиме 24/7, автомобили практически не отдыхают. Износ транспорта — объективная реальность, поэтому своевременная замена для нас очень актуальна».

И. о. главного врача областной станции скорой помощи Олег Мелешенко пояснил параметры закупки:

«Одна машина стоит 59 млн тенге, реанимационного класса — 63 млн тенге. Общая сумма по лизингу — около 1,2 млрд тенге на пять лет. Отдельно благодарим акимат Костанайской области — программа реализуется за счёт местного исполнительного органа».

