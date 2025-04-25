Более 50 препаратов исключили из списка бесплатных лекарств. Министерство здравоохранения внесло изменения в перечень медицинских средств для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан, сообщает «31 канал».

Основываясь на международном опыте и медицинских рекомендациях, руководство ведомства решило оптимизировать список, исключив 32 нозологии и 52 лекарственных средства. Коснулось это преимущественно пациентов с инфекционными заболеваниями, но не только, сообщает informburo.kz

В Минздраве утверждают, что эти лекарства не играют значительной роли в лечебном процессе, некоторые являются дублирующими препаратами. Большинство снимают только симптоматику, но не влияют на исход лечения. В противном случае пациенты с тяжёлыми хроническими болезнями рискуют остаться без действительно необходимых лекарств. К тому же, затраты на логистику при закупке таких препаратов превысили стоимость самой терапии.

«Речь идет преимущественно об острых, кратковременных заболеваниях, которые не влияют на инвалидизацию и смертность, а также часто лечатся самостоятельно. Это решение не означает, что пациенты будут лишены лекарств. Закупка препаратов, помимо как из средств республиканского бюджета, производится и из средств местных бюджетов и самих лечебно-профилактических организаций при необходимости», – пояснила директор департамента организации медицинской помощи МЗ РК Гульнара Сарсенбаева.

В аптеках же отмечают, что исключённые из перечня препараты в основном недорогие, но есть и те, которые стоят свыше 15 тысяч тенге, что заметно ударит по карману. Аналоги есть не у всех препаратов.

«Врачи вообще по законодательству должны писать действующее вещество. У каждого лекарства есть аналоги, дешёвые или дорогие заменители. В списке увидели растворители – калий-хлорид, натрий-хлорид. Самое интересное, как они могли попасть туда? Систему вы ставите, тот же антибиотик, к нему нужен растворитель. Растворителя нет – идите купите за свои деньги», – отметила представитель инициативной группы владельцев аптек Камилла Коберидзе.

Эта мера, как отмечают в Минздраве, позволит высвободить часть средств, которые направят на лечение тяжелых хронических заболеваний – сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных и других, требующих длительной и дорогостоящей терапии.

Приказ вводится в действие с 3 мая.

Список исключённых препаратов

Из раздела «Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» исключены:

Омепразол

Висмута трикалия дицитрат

Амоксициллин

Кларитромицин

Метронидазол

Из перечня «Лекарственные средства в системе ОСМС для взрослых» исключены:

Амоксициллин

Азитромицин

Омепразол

Фамотидин

Карбамазепин

Амоксициллин и клавулановая кислота

Офлоксацин

Тобрамицин

Ацикловир

Хлорамфеникол

Гидрокортизон

Преднизолон

Доксазозин

Дутастерид

Бромокриптин

Тамоксифен

Диеногест

Левоноргестрел

Цефуроксим

Цефиксим

Сульфаметоксазол и Триметоприм

Ципрофлоксацин

Нитрофурантоин.

Из амбулаторного перечня для детей исключены:

Амоксициллин и клавулановая кислота

Цефуроксим

Азитромицин

Ранитидин

Омепразол

Эзомепразол

Метоклопрамид

Домперидон, Кларитромицин

Метронидазол

Мультиферменты

Октреотид

Ибупрофен

Парацетамол

Урсодезоксихолевая кислота

Диклофенак

Суматриптан

Карбамазепин

Окскарбазепин

Глюкоза безводная

Натрия хлорид

Калия хлорид

Натрия цитрат

Ондансетрон

Ацикловир

Валацикловир

Мебендазол

Албендазол

Левамизол

Метилпреднизолон

Хлоропирамин

Цетиризин

Лоратадин

Цефиксим

Сульфаметоксазол и Триметоприм

Нитрофурантоин

Доксициклин

Флуконазол.

«Карбамазепин среди детей и взрослых убрали. Больше половины страдающих эпилепсией принимали эти препараты. Бронхиты, пневмонии, широкого спектра антибиотики они тоже убрали. Получается, основной пул, который амбулаторно лечится, его убирают», – отметил общественный деятель, кандидат медицинских наук Каиргали Конеев.

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