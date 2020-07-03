50 тысяч из фонда «Біргеміз» в районах получили не все социально-уязвимые категории

В Костанайской области подвели итоги оказанной помощи из фонда «Біргеміз». В течение 3-х месяцев люди из социально уязвимых категорий населения получали по 50 тысяч тенге. Однако в районах такие перечисления получили не все, передает alau.kz

С апреля по июнь 7 категорий нуждающихся казахстанцев получали помощь от фонда «Біргеміз». К ним относились участники Великой Отечественной и приравненные к ним, труженики тыла, дети-сироты, инвалиды всех групп, семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью и пенсионеры, которые получают минимальную пенсию. Каждый, кому была оказана помощь, получил 50 тысяч тенге на свой лицевой счет. В нашем регионе таких людей оказалось 23 700 человек — это жители городов и районов. Перечисления им проводились так называемыми волнами.

«Волны образовались из-за того, что фонд формировался из спонсорских средств. Поэтому изначально были охвачены только большие города нашей области. По республике изначально были определены только 23 города, в которые вошли Костанай и город Рудный. С учетом поступления средств в этот фонд охватывались и другие регионы»,- рассказала Алия Мекебаева, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области

Так как средства в фонде были ограничены, в конечном счете, они не смогли охватить всех нуждающихся в них людей. Это стало очевидно ко времени 4-й волны перечислений, которая затронула районы области. Отделам занятости приходилось делать выбор, кому направить оставшиеся средства среди заданных категорий.

«Я знаю, что некоторые регионы выбирали из 7 категорий и охватывали 100 процентов какую-то одну или две из семи категорий. Чтобы охватить эту категорию в полном объеме. Были охвачены сироты в основном и пенсионеры, которые получают минимальную пенсию. Потому что в принципе вы знаете именно категорию пенсионеры, получающие минимальную пенсию – это впервые когда оказывают этой категории. Потому что в основном у нас охватываются инвалиды, малообеспеченные семьи, многодетные семьи»,- рассказала Алия Мекебаева.

Кроме того, по словам представителя социального ведомства, отбор мог проводиться и среди тех групп, которые уже выбрали для оказания помощи.

«В основном это был подход по доходам – просматривали семью. Сейчас в каждом отделе занятости есть информационная система «e—halyk», в которой отражаются все доходы семьи. Можно в принципе просмотреть и определить по доходам. Есть семьи, в которых совместно проживает трудоспособный, которые работают, имеют определенный доход, поэтому в основном подход был не только по категориям, но и по доходности семьи»,- пояснила заместитель.

В результате в районах нашей области средства из фонда получили больше 5 тысяч человек. Общая же сумма перечисленных средств для жителей нашего региона составила 1 миллиард 185 миллионов тенге.

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