Размер будущей пенсии в Казахстане напрямую зависит от стажа участия в накопительной системе и регулярности обязательных пенсионных взносов. В 2025 году более 50 тысяч граждан при выходе на пенсию получили свои накопления из Единый накопительный пенсионный фонд единовременно, поскольку их сумма оказалась ниже установленного порога. Средний размер такой выплаты составил около 243 тысяч тенге, сообщает rus.baq.kz

Как рассчитываются выплаты из ЕНПФ

В фонде пояснили, что при достижении пенсионного возраста выплаты из накопительной системы осуществляются ежемесячно по установленной методике.

С 1 апреля 2021 года действует формула: годовая сумма выплат в первый год рассчитывается как 6,5% от суммы накоплений, после чего делится на 12 месяцев. В последующие годы ежемесячная выплата увеличивается на 5% за счёт индексации.

При этом размер ежемесячной выплаты не может быть ниже 70% от прожиточного минимума. В 2025 году минимальная выплата составляла 32 360 тенге, в 2026 году — 35 595 тенге. Верхнего ограничения не предусмотрено — чем больше накоплений, тем выше пенсия.

Когда накопления выплачиваются сразу

Если сумма накоплений не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, средства выплачиваются единовременно.

В 2025 году этот порог составлял 753 252 тенге, в 2026 году — 828 588 тенге.

В прошлом году 50 711 человек получили выплаты сразу. Всего же пенсионные выплаты по возрасту из ЕНПФ получали 684 427 граждан.

От чего зависит размер накоплений

В ЕНПФ подчёркивают: на размер будущей пенсии влияют длительность участия в системе, регулярность и полнота взносов, а также уровень официального дохода.

Чем раньше человек начинает делать отчисления и чем стабильнее они поступают, тем выше накопления за счёт инвестиционного дохода.

По состоянию на 1 января 2026 года средний размер накоплений зависел от стажа участия:

до 5 лет — 458,2 тыс. тенге;

6–10 лет — 2 млн тенге;

11–15 лет — 3,47 млн тенге;

16–20 лет — 4,87 млн тенге;

свыше 20 лет — 6,7 млн тенге.

Кто рискует получить небольшую пенсию

В 2025 году обязательные пенсионные взносы хотя бы один раз поступили на 7,2 млн индивидуальных счетов. Однако регулярные ежемесячные отчисления делали далеко не все.

В фонде отмечают, что эпизодическая уплата взносов, длительные перерывы в занятости или минимальные отчисления приводят к формированию небольших накоплений. В дальнейшем это может означать невысокий размер выплат по накопительной части пенсии.

