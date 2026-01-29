С новой системой предоставления бесплатного питания в детских садах согласны не все родители. Одной из тех, кто столкнулся с изменениями, стала Айнур Сапабекова — мама пятерых детей.
Пособия учли при расчёте дохода
По словам женщины, пособия, которые семья получает на детей с инвалидностью, были включены в общий доход семьи. В результате многодетная семья не попала в категорию получателей бесплатного питания, несмотря на наличие особых потребностей у детей.
«У меня трое детей с особыми потребностями, и я получаю на них пособие. Всё это они посчитали — и я в категорию не попадаю. Адресную социальную помощь я вообще никогда не получала», — рассказала Айнур Сапабекова.
Читайте также: Бесплатное питание: пособия казахстанцев начали учитывать как доход семьи
Дополнительная нагрузка на семейный бюджет
После изменений семье приходится полностью оплачивать питание в детском саду. По словам многодетной матери, расходы на двух дочерей составляют около 48–50 тысяч тенге в месяц, что становится серьёзной финансовой нагрузкой.
«Если наша зарплата чуть больше 100 тысяч тенге, а половина дохода мужа уходит на оплату садика — а ведь есть ещё остальные дети. Сейчас продукты тоже дорогие», — отметила она.
Кому теперь положено бесплатное питание
В настоящее время бесплатное питание в детских садах предоставляется только тем многодетным семьям, которые получают адресную социальную помощь (АСП) либо имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.
Вопросы остаются
При этом родители поднимают вопрос о том, насколько справедливо учитывать пособия по инвалидности как доход семьи. По их словам, эти средства полностью расходуются на лечение и реабилитацию детей и фактически не могут рассматриваться как свободный доход.
Синоптики рассказали о погоде в Костанайской области
Зарплата и премии: о своих доходах рассказал министр энергетики
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.