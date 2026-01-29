С новой системой предоставления бесплатного питания в детских садах согласны не все родители. Одной из тех, кто столкнулся с изменениями, стала Айнур Сапабекова — мама пятерых детей.

Пособия учли при расчёте дохода

По словам женщины, пособия, которые семья получает на детей с инвалидностью, были включены в общий доход семьи. В результате многодетная семья не попала в категорию получателей бесплатного питания, несмотря на наличие особых потребностей у детей.

«У меня трое детей с особыми потребностями, и я получаю на них пособие. Всё это они посчитали — и я в категорию не попадаю. Адресную социальную помощь я вообще никогда не получала», — рассказала Айнур Сапабекова.

Дополнительная нагрузка на семейный бюджет

После изменений семье приходится полностью оплачивать питание в детском саду. По словам многодетной матери, расходы на двух дочерей составляют около 48–50 тысяч тенге в месяц, что становится серьёзной финансовой нагрузкой.

«Если наша зарплата чуть больше 100 тысяч тенге, а половина дохода мужа уходит на оплату садика — а ведь есть ещё остальные дети. Сейчас продукты тоже дорогие», — отметила она.

Кому теперь положено бесплатное питание

В настоящее время бесплатное питание в детских садах предоставляется только тем многодетным семьям, которые получают адресную социальную помощь (АСП) либо имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Вопросы остаются

При этом родители поднимают вопрос о том, насколько справедливо учитывать пособия по инвалидности как доход семьи. По их словам, эти средства полностью расходуются на лечение и реабилитацию детей и фактически не могут рассматриваться как свободный доход.

