50 тысяч заявок за неделю отправили жители области на получение 42 500 тенге

Жители Костанайской области отправили больше 50 тысяч заявок на получение 42 500 тенге. Почти все они уже обработаны, а проведенные перечисления превысили сумму в 2 миллиарда тенге, передает alau.kz

Ровно неделю назад стартовал прием заявок на получение 42 500 тенге от людей, потерявших свой доход из-за карантина. С прошлой пятницы заявления принимались проактивно, то есть через СМС-сообщения. А уже с понедельника появились другие способы обратиться за выплатой.

«Подать заявку вы можете пятью способами. Во-первых, через портал электронного правительства. Второй способ – это через телеграмм-бот. Третий способ – через мобильные приложения банков второго уровня. Также получить выплату можно в проактивном формате. И пятый способ через портал 42500.enbek.kz»,- сообщила Аида Хусаинова, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области.

И вот за неделю, воспользовавшись этими способами, жители области подали 51,5 тысяч заявок. Причем почти половина подтвердили свой статус через СМС. Большая часть всех обращений уже обработана и на данный момент известно всего о 190 отказах.

«Основные причины отклонения заявок это случаи, если лицо имеет статус безработного. Далее, если имеется другой источник дохода. В случае, если заявитель имеет активную выплату из фонда социального страхования либо другую выплату из республиканского бюджета»,- сказала Шолпан Сералинова, главный специалист филиала Государственного фонда социального страхования.

Статус безработного не дает возможности получить 42 500 тенге. Тем не менее, по словам главного специалиста гос.фонда соц.страхования, на меры поддержки такой человек рассчитывать все равно может. Но для этого ему необходимо встать на учет в центр занятости.

«Социальная выплата по потере работы будет назначена в проактивном порядке. Назначается в зависимости от стажа участия от 1 до 6 месяцев и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется в размере 40 процентов от потерянного дохода»,- рассказала Шолпан Сералинова.

Среди тех же, кто подал заявки на 42 500 тенге, уже есть получившие перечисления. По данным управления координации занятости из 51,5 тысяч человек выплаты назначили уже 49 337 обратившимся. Из них 49 125 людям деньги перечислили. Общая сумма выплат в регионе на данный момент превысила 2 миллиарда тенге. Между тем прием заявок продолжается. Он продлится до 1 сентября.

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