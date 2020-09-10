50 видеокамер появятся до конца года в костанайских дворах

50 видеокамер наружного наблюдения установят до конца этого года в костанайских дворах. В первую очередь они будут следить за порядком на мусорных площадках, но кроме того позволят выследить преступников и правонарушителей на стоянках и даже в близлежащих детских садах, передает alau.kz

В костанайских дворах разместят дополнительные камеры видео-наблюдения. К их установке уже приступили. В некоторых дворах проводят укладку оптоволокна. И если до настоящего момента в городских дворах насчитывалось 23 видеокамеры, то до конца этого года их число увеличиться почти в 3 раза.

«По состоянию на сегодняшний день заключен договор с подрядной организацией ТОО «КапРемСтрой» на установку порядка 50 камер видео-наблюдения на дворовых территориях. То есть это расширение существующей системы видео-наблюдения «безопасный двор»»,- сообщил Станислав Лобанский, главный специалист отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костанай.

Главная цель этих видеокамер следить за мусорными площадками. А вернее за нарушителями, которые привозят строительный мусор и оставляют его рядом с контейнерами. В ситуационном центре «iKomek», куда и попадают записи с камер, мониторинг порядка проводят ежедневно.

«Ориентировочно мы ежедневно отправляем с целью ПКСК привлечь. Бывает направляем обращения на ПКСК в управление полиции, чтобы предупредили ПКСК либо выписали административный протокол о несвоевременном выполнении своих обязанностей. Эффект конечно положительный от камер»,- сказал Алишер Батырбеков, руководитель ситуационного центра «iKomek».

А вот новые камеры не будут ограничиваться только слежкой за мусорными контейнерами. Они смогут стать помощниками в розыске преступников, которые могут случайно попасть на видеозапись.

«Будут установлены в некоторых местах поворотные камеры видео-наблюдения, что позволит фиксировать другие нарушения. То есть когда имело место, что заходили в детские сады, когда были такие ситуации в школах. То есть эти камеры можно будет разворачивать на входы детских садов, школ, где вблизи они будут установлены»,- рассказал Станислав Лобанский.

Новые камеры будут устанавливать таким образом, чтобы они захватывали как можно большую площадь территории двора. И это не только мусорная площадка, но и стоянка для машин и выезд из двора. Кроме того, некоторые камеры смогут охватить территорию сразу двух прилегающих друг к другу дворов. По словам сотрудника ЖКХ, разрешения аппаратуры хватит для четкости картинки даже на отдаленном расстоянии. Потратят на новые камеры порядка 90 миллионов тенге. Их расположат в разных районах города.

Список адресов, где планируется установка камер:

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