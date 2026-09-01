Лёгкий заработок оказался ловушкой: международная наркосеть вербовала людей через вакансии





Правоохранительные органы нескольких стран ликвидировали международный канал вербовки людей в наркобизнес. Спецоперация продолжалась более года и охватила территории Казахстана, Украины и Албании.

В ней участвовали МВД Казахстана, правоохранительные органы Украины и Албании, генеральные прокуратуры Казахстана и Украины, Интерпол и Управление по борьбе с наркотиками США.

Под видом легального трудоустройства участники преступной сети искали операторов call-центров, менеджеров по персоналу, химиков, курьеров, закладчиков, логистов и работников складов. Соискателям обещали высокий и лёгкий заработок, но фактически вовлекали их в распространение наркотиков.

По данным МВД, преступную структуру с чётким распределением обязанностей организовал 36-летний гражданин сопредельного государства.

В Украине провели 26 обысков в вербовочных call-центрах и изъяли около четырёх тысяч цифровых доказательств. Их анализ помог установить 31 наркомагазин в Telegram, организаторов схемы и сотни завербованных граждан.

В мае при участии представителей МВД Казахстана в Киеве и Киевской области состоялось ещё 70 обысков. Правоохранители пресекли работу call-центров и установили 27 активных участников преступного сообщества. В июле 15 обысков провели уже на территории Казахстана.

Участников сети, пытавшихся прекратить преступную деятельность, штрафовали, избивали и незаконно удерживали.

На завершающем этапе правоохранители провели ещё 35 обысков в Киеве и пяти областях Украины. Были ликвидированы два звена международной сети, занимавшиеся вербовкой граждан.

Изъято 24 килограмма смеси с синтетическим наркотиком, более 3,5 тысячи самокруток и около двух тысяч расфасованных пакетов. Задержаны семь человек, девяти фигурантам предъявлены обвинения.

Работа по установлению всех организаторов и участников сети продолжается. МВД призывает казахстанцев критически относиться к предложениям о лёгком заработке в интернете: за привлекательной вакансией может скрываться вовлечение в наркобизнес.

Медработников в Казахстане хотят страховать на случай нападения В Казахстане планируют ввести страховую защиту медицинских работников, пострадавших от нападений во время исполнения профессиональных...

Почему старый «Осьминог» закрыли и построили новый аквапарк в Костанае Старый аквапарк «Осьминог» в Костанае было нецелесообразно восстанавливать: его ремонт мог обойтись дороже строительства нового...

До +25 градусов, гроза и заморозки ожидаются в Костанайской области На западе Костанайской области днём прогнозируются небольшой дождь и гроза. Ночью и утром западные и...