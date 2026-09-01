До +25 градусов, гроза и заморозки ожидаются в Костанайской области

На западе Костанайской области днём прогнозируются небольшой дождь и гроза. Ночью и утром западные и северные районы окутает туман.
Ветер юго-западный со скоростью 7–12 метров в секунду. Днём на востоке области порывы могут достигать 15 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит от +3 до +8 градусов. На востоке региона ожидаются заморозки до одного градуса. Днём воздух прогреется до +20…+25 градусов.
В Костанае прогнозируется переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Ночью ожидается +3…+5 градусов, днём — +20…+22.
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