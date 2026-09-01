Почему старый «Осьминог» закрыли и построили новый аквапарк в Костанае

Старый аквапарк «Осьминог» в Костанае было нецелесообразно восстанавливать: его ремонт мог обойтись дороже строительства нового комплекса. Об этом рассказал бывший директор областного департамента строительства, выступавшего заказчиком крупных инфраструктурных и социальных объектов региона, ныне пенсионер Владимир Кочин.
По его словам, одной из причин прекращения работы прежнего аквапарка стали сложности, возникшие ещё при вводе объекта в эксплуатацию. В регионе практически не было специалистов, обладавших опытом запуска и настройки подобного оборудования.
— Никто практически не имел опыта. Поэтому при вводе в эксплуатацию и запуске оборудования было допущено много ошибок. После оценки состояния старого объекта руководство области пришло к выводу, что ремонтировать его нерационально. Было принято решение демонтировать прежнее здание и построить на его месте новый современный комплекс., — пояснил он.
Название «Осьминог» сохранили, однако, как подчеркнул специалист, новый аквапарк не имеет ничего общего с прежним объектом. Это полностью новый масштабный комплекс, занимающий практически целый квартал.
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