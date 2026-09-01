Миллион тенге за работу в селе: в Костанайской области введут подъёмные для медсестёр





Костанайская область станет первым регионом Казахстана, где подъёмные выплаты смогут получать не только врачи, но и специалисты со средним медицинским и профессиональным образованием. Медсёстрам, акушеркам, фельдшерам и фармацевтам, которые отправятся работать в сёла и посёлки региона, выплатят по одному миллиону тенге.

Изменения внесут в решение областного маслихата об оказании социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам. Новая мера призвана сократить дефицит кадров в сельских медицинских организациях.

Одновременно увеличат размеры подъёмных для специалистов с высшим и послевузовским медицинским образованием:

при трудоустройстве в сёлах и посёлках — 7 миллионов тенге;

в Амангельдинском и Джангельдинском районах — 8,5 миллиона тенге;

в городах районного и областного значения — 5 миллионов тенге;

в Аркалыке, Житикаре и Тобыле — 7 миллионов тенге.

Ранее срок обязательной отработки после получения выплаты составлял семь лет. Теперь его сократят до пяти лет. Если специалист решит уехать из региона раньше, ему придётся вернуть только часть суммы, рассчитанную пропорционально неотработанному времени. При переводе в другую медицинскую организацию в пределах Костанайской области возвращать деньги не потребуется.

Новые выплаты начнут предоставлять после официальной регистрации решения маслихата в органах юстиции. Ранее областной маслихат сообщал, что меры социальной поддержки позволили сократить потребность региона в медицинских кадрах с 788 до 264 специалистов.

На начало июля дефицит врачей и среднего медицинского персонала в области составлял почти 300 человек. За последние полгода в регион прибыли 42 врача и 27 специалистов среднего медицинского звена.

В 2024 году социальную поддержку получили 130 медицинских работников, которым перечислили 527,5 миллиона тенге. В 2025 году подъёмные на общую сумму 550 миллионов тенге выдали 121 врачу.

Получить выплаты смогут специалисты, которые впервые прибыли в Костанайскую область и ранее здесь не работали. Средства выделят из областного бюджета.

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