Медработников в Казахстане хотят страховать на случай нападения

В Казахстане планируют ввести страховую защиту медицинских работников, пострадавших от нападений во время исполнения профессиональных обязанностей. Проект соответствующего приказа Министерство здравоохранения разместило на портале «Открытые НПА».
Документ предусматривает типовой договор сострахования жизни и здоровья медработников. Получить страховое возмещение можно будет в том числе при причинении вреда жизни или здоровью в результате насильственных действий со стороны другого человека во время работы.
Также предлагается расширить действие страхования профессиональной ответственности. Защита должна распространяться не только на практикующих специалистов, но и на врачей-интернов и резидентов в период обучения.
Предложенные нормы пока не утверждены. Публичное обсуждение проекта продлится до 16 сентября.
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