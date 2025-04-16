Осторожно! Мошенничество с риелторами при покупке жилья в Казахстане! Об этом предупреждает Телеграм-канал @aqparatsaqsysy.
В Астане и Алматы участились случаи обмана при покупке квартир. Делимся историей от наших подписчиков, чтобы вы не попались на уловки недобросовестных риелторов!
Как работает схема:
Подписчики нашли квартиру для покупки, созвонились с риелтором и договорились о просмотре. На месте риелтор встретил их и попросил подписать договор, чтобы «гарантировать, что они не купят жильё без неё». Они подписали, осмотрели квартиру и ушли. Дома внимательно прочитали договор — оказалось, что они обязаны выплатить риелтору 500 000 тенге за её услуги, даже если купят другую квартиру! Они созвонились с риелтором, которая уверяет, что договор касается только этой квартиры, но текст говорит об обратном. Для безопасности подписчики подали заявление в полицию, чтобы защитить свои права.
Как не стать жертвой?
- Внимательно читайте договор перед подписью! Если риелтор торопит или давит — это тревожный знак.
- Снимайте копию договора и изучайте дома, желательно с юристом.
- Не подписывайте документы с неясными формулировками, вроде «оплата услуг при любом исходе».
- Проверяйте риелтора: запрашивайте лицензию, читайте отзывы, работайте только через проверенные агентства.
- Если что-то пошло не так, пишите заявление в полицию и сохраняйте все переписки и документы.
Совет: Доверяйте только официальным риелторским агентствам с хорошей репутацией. Если сделка кажется подозрительной, лучше отказаться.
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