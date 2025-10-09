Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в кулуарах Сената поделился информацией о семейных расходах, передает корреспондент Zakon.kz.
Он напомнил, что у него многодетная семья.
«У меня семья состоит из шести человек: четверо детей, двое взрослых. Из детей двое уже работают, а двое находятся на иждивении. Супруга не работает, потому что младший сын ходит в детский сад, ему три года», – пояснил он.
По его словам, в месяц семья тратит порядка 500-600 тысяч тенге. Эти расходы включают оплату детского сада, обучения, кружков и прочих базовых потребностей.
«Вы знаете расценки детских садов по Астане. Дети также посещают дополнительные кружки. В целом с учетом потребностей нашей семьи – где-то 500-600 тысяч в месяц», – отметил вице-министр.
Отвечая на вопрос о своей заработной плате, министр отметил, что её размер регулируется постановлением правительства и относится к информации с ограниченным доступом.
