500 временно ввезённых авто остаются в РК. Что их ждёт после 30 сентября

500 иностранных автомобилей еще не вывезли из Казахстана за пределы таможенной территории ЕАЭС. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов, передает Tengrinews.kz.

«С марта 2020 года (с начала введения чрезвычайного положения в стране в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции) по настоящее время зарегистрировано 4 708 иностранных транспортных средств, из них на контроле находится 500 транспортных средств в Республике Казахстан. Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал Ввезенные транспортные средства из следующих государств: Азербайджан, Афганистан, Босния и Герцеговина, Германия, Грузия, Исландия, Испания, Литва, Молдова, Польша, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина и Франция«, — говорится в сообщении.

Отмечается, что вывоз иностранных транспортных средств должен быть осуществлен за пределы территории Евразийского экономического союза. Поскольку требование о вывозе иностранных транспортных средств распространяется на всю территорию стран Евразийского экономического союза: Беларусь, Россия, Кыргызстан, Казахстан и Армения.

По данным Комитета госдоходов, выявлять нарушения в отношении данных транспортных средств будут совместно с сотрудниками Комитета административной полиции МВД после истечения срока временного ввоза. Автомобили будут помещать на штрафстоянку для проведения необходимых мер в отношении физического лица.

«Необходимо учесть, что граждане Казахстана могут перемещаться по территории Евразийского экономического союза по доверенности на транспортных средствах Республики Беларусь и Российской Федерации без учета сроков временного ввоза. Транспортными средствами, ввезенными из Республики Армения и Кыргызской Республики (данные категории средств не относятся к иностранным), казахстанцы не имеют права управлять по доверенности. Иностранные граждане могут пересечь государственную границу для возврата в страну проживания и вывоза транспортного средства, а также иностранные граждане могут вывезти данные средства с помощью перевозчиков в случае невозможности самому осуществить вывоз», — добавили в КГД.

В комитете предупреждают, что в рамках законодательства Евразийского экономического союза после истечения сроков временного ввоза у физического лица возникают обязанности по уплате таможенных платежей. Платежи будут рассчитываться сотрудниками территориальных органов государственных доходов.

Ранее Совет Евразийской экономической комиссии продлил до 30 сентября 2021 года сроки нахождения на таможенной территории Евразийского экономического союза автомобилей и других транспортных средств, временно ввезенных из иностранных государств физическими лицами для личных нужд. О продлении срока решение было принято в связи со сложившейся обстановкой во время пандемии коронавируса.

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