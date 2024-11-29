Председатель Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал высказывание своего заместителя о том, что курс доллара в 500 тенге – это просто цифра, передает informburo.kz

«Мне кажется, здесь нужно понимать, что он работает в Национальном банке всю свою сознательную жизнь. Причём он работает как раз в исследовательском блоке, то есть он смотрит вот эти модели и расчёты. Для него, как сотрудника Нацбанка, вот эти триллионы, миллиарды и так далее – это, действительно, цифра просто. Он простой человек, я вас убеждаю, семьянин, который работает и ходит в магазин, на базар и так далее», – сказал Сулейменов на брифинге в Нацбанке.

Тутушкин выразился таким образом как представитель Нацбанка, с профессиональной точки зрения, добавил он.

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