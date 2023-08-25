500 тысяч тенге и выше: каким педагогам предлагают самые высокие зарплаты в Казахстане

Количество вакансий в сфере «Наука и образование» в Казахстане в августе 2023 года выросло на 46% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а количество активных резюме увеличилось в четыре раза, сообщает «HeadHunter Казахстан», передает Informburo.kz

Но даже такой рост не позволяет устранить дефицит квалифицированных кадров. Особенно ситуация обострена в регионах, отдалённых от областных центров. Несмотря на то, что количество абитуриентов педагогических вузов растёт, до должности учителя доходят не все. Чаще всего потенциальных педагогов отпугивает низкая зарплата.

«Средняя предлагаемая зарплата учителей/преподавателей и частных репетиторов в Казахстане, по данным за 2023 год, составляет 247 тысяч тенге, что на 12% больше, чем в прошлом году. Наиболее высокие зарплаты предлагают в Алматы и Астане на позиции преподавателей в вузах (в среднем до 1,7 млн тенге), учителей начальных классов в частных школах (в среднем до 600 тысяч тенге) и преподавателей иностранных языков (в среднем до 500 тысяч тенге)», – говорится в сообщении.

Самая заманчивая вакансия в Казахстане на сегодня – должность учителя предшкольной подготовки со знанием английского языка в образовательный комплекс в Алматы, ему готовы платить до 850 тысяч тенге в месяц. Требования соответствующие – наличие педагогического образования, опыт работы от трёх лет, знание английского и казахского языков.

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