«500 тысяч тенге за машину». Народная рассрочка меняет авторынок в Казахстане

Необычная компания, специализирующаяся на продаже дешевых автомобилей, удивляет своими условиями.

В нашей стране бурно развивается рынок аренды авто с правом выкупа. Собственник машины заключает соответствующий договор с покупателем с обговоренным сроком платежей, передает Экспресс К.

Необычная компания, специализирующаяся на продаже дешевых автомобилей, удивляет своими условиями. Предприниматели из Алматы продают машины без проверки покупателей и без процентов.

«Все, что нам нужно, это удостоверение личности и права, и мы можем продать вам машину. Вы можете жить в любом городе», — поведал нам сотрудник компании.

Условия удивляют. Например, Nissan Cefiro 1995 года алматинская фирма готова продать с первоначальным взносом в 450 тысяч тенге. При этом ежемесячный взнос составит 125 тысяч тенге. В общей сложности стоимость машины составит 2,2 млн тенге.

Данная модель славится надежным мотором.

«Это рыночная цена автомобиля. У него нет никаких недостатков. Двигатель и ходовка в хорошем состоянии. Конечно, есть царапины, но они несущественны», — утверждает парень.

Сейчас в наличии у народных дилеров находится примерно семь машин. Можно купить, например, Renault Symbol 2006 года, первоначальный взнос составит 450 000 тенге, а ежемесячно нужно платить по 132 000 тенге. Стоимость авто составит 2,3 млн тенге.

«Вы спрашиваете, откуда мы получаем доход? Мы его не получаем. Для нас самое главное, чтобы люди были довольны», — утверждает дилер.

Некоторые автоцентры также продают «железных коней» в рассрочку. Например, Huyndai Solaris 2014 года стоимостью 4 млн тенге потребует ежемесячных взносов в 316 тысяч тенге в течение года. И это с 800 тысячами тенге первоначального взноса. Переплата составит 600 тысяч тенге.

Данный автомобиль популярен у «бомбил».

Если же вы присмотрите себе аналогичную модель на рынке, вы можете привлечь специальную компанию, которая профинансирует вашу покупку. В этом случае при стоимости автомобиля в 4 млн тенге и 500 тысяч тенге первоначального взноса вам придется переплатить 875 тысяч тенге за год.

Недавно на рынке аренды авто с выкупом в Казахстане появились российские компании. Одна из них пригоняет автомобили из США в отличном состоянии. При стоимости машины в 4 млн тенге и первоначальном взносе в 800 тысяч тенге переплата за год составит 1 млн тенге.

Например, Toyota Camry 70 2018 года компания предлагает за 12 млн тенге. Ежемесячный платеж составит 900 тысяч тенге. А первоначальный взнос — 3,8 млн тенге. Переплата составит 2,4 млн тенге.

Впрочем, «народная рассрочка» также конкурирует на этом рынке. По оценке экспертов, каждая седьмая сделка на рынке подержанных авто Казахстана — это продажа в рассрочку. При этом покупатель доплачивает сумму владельцу позже. Как правило, никаких процентов при таких сделках не предусматривается.

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