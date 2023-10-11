500 тысяч зарплаты сегодня: какой доход понадобится на пенсии





После всех расчетов и прогнозов большинство людей задаются одним и тем же вопросом: какую часть дохода стоит направлять на будущие пенсионные накопления?

Единой формулы не существует. Во многих странах считается, что после завершения трудовой деятельности человеку желательно сохранить около 70–80% своего привычного дохода. Исходя из этого показателя можно рассчитать необходимый уровень пенсионных выплат, передает zakon.kz

Какой доход потребуется после выхода на пенсию

Если сегодня человек получает 500 тысяч тенге в месяц, то для поддержания привычного уровня жизни на пенсии ему может понадобиться около 350–400 тысяч тенге ежемесячно.

При заработке 800 тысяч тенге желаемый пенсионный доход составит примерно 560–640 тысяч тенге.

Если доход достигает 1 миллиона тенге в месяц, то комфортный уровень пенсионных выплат может находиться в пределах 700–800 тысяч тенге.

Сколько рекомендуют откладывать эксперты

Большинство финансовых консультантов советуют направлять на долгосрочные накопления не менее 10–15% ежемесячного дохода.

Тем, кто стремится максимально сохранить привычный уровень жизни после выхода на пенсию, специалисты рекомендуют откладывать уже 15–25% заработка. При этом решающее значение имеет не размер первого взноса, а систематичность накоплений.

Главное — начать как можно раньше

Как отмечает Ергазы Таубаев, пенсия формируется не в момент выхода на заслуженный отдых, а за десятилетия до него.

Поэтому ключевой вопрос будущего пенсионера заключается не в том, сколько миллионов тенге необходимо накопить, а в том, достаточно ли времени остается для того, чтобы эти средства успели вырасти и принести результат.

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