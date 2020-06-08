5000 гектаров леса. Последствия апрельского урагана начали устранять в Костанайской области

Более 5 тысяч гектаров леса погибло в Костанайской области после сильнейшего апрельского урагана. Напомним, что тогда шквалистый ветер вырывал деревья из земли с корнями. Больше всего пострадал Аракарагайский лесхоз в Алтынсаринском районе. Здесь вывезут более 23 тысяч кубометров древесины почти с 500 гектаров. В Семиозерном лесхозе потерь не меньше — 1700 гектаров и 26 тысяч кубометров, сообщает alau.kz

Шквалистый ветер и снег, которые обрушились на Костанайскую область 7 апреля этого года, обрывал провода электросетей, срывал крыши с домов и повалил множество деревьев. Зеленые насаждения пострадали не только в городах, лесным массивам природная стихия нанесла наибольший урон. Его подсчет недавно завершили в Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Лес уничтожен на 5 тысячах гектарах, с которых предстоит убрать свыше 66 тыс. кубометров древесины. Больше всего пострадал Аракарагайский лесхоз, который захватывает территории Алтынсаринского и Костанайского района.

«По Арагакарагайскому лесоучреждению — 490 гектаров и 23 тысячи кубов. Завалило деревья в основном спелые и перестойные, деревья, которым более 100 лет. И которые уже ослаблены были по природному характеру и где-то 30-40 сантиметров, вот такие были повалены»,-главный специалист Костанайской областной теринспекции лесного хозяйства и животного мира Маулен Нуркенов.

В Басаманском лесхозе погибло 1400 га, где уберут 10 тыс. кубометров древесины. В Боровском — 105 гектаров, в Семиозерном лесхозе пострадало больше 1700 га, с которых сейчас вывозят 26 тысяч кубометров сосны. При этом всего в этом лесхозе примерно 35 тыс. гектаров, покрытых лесом. В Пригородном лесхозе — это тот, который ближе всех к Костанаю, погибло 5 тыс. кубометров леса и 1400 гектаров. При этом всего по области числится примерно 220 тыс. гектаров земли, покрытых лесом.

«В данный момент любая площадь существенная. У нас нет такого понятия несущественно. Сейчас все силы брошены на то, чтобы очистить леса от бурелома в противопожарных целях и санитарных»,- сказал Маулен Нуркенов.

Также, как отметили специалисты, в этом году они скорее всего откажутся от ежегодного плана по заготовке древесины. Хотя только на санитарную рубку в этом году планировалось отправить больше 63 тыс. кубометров дерева и больше 50 тыс. кубометров — спелого леса. Также в лесхозах сейчас пересматривают планы по посадке леса в сторону их увеличения. Ежегодно в области садится от 500 до 1000 гектаров леса.

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