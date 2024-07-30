5000 несовершеннолетних девочек впервые вакцинируют от вируса папилломы человека в Костанайской области

Вирус папилломы человека — чрезвычайно распространенная инфекция, которая преимущественно передается половым путем. Эта группа вирусов особо опасна для женщин, так как может спровоцировать рак шейки матки. Это заболевание занимает второе место среди разновидностей рака у женщин.

В сентябре этого года от ВПЧ планируется вакцинировать более 5000 девочек в возрасте от 9 до 11 лет по всей области.

«Этот возраст был рекомендован Всемирной организацией здравоохранения, так как этот период вакцинации наиболее эффективен, формируется наиболее устойчивый иммунитет. Данный вирус является причиной развития таких серьезных заболеваний, как рак шейки матки и других злокачественных новообразований», — говорит заместитель руководителя департамента санэпидконтроля Костанайской области Гулим Досумова.

Кампания по вакцинации от вируса папилломы человека проводится в стране впервые. Препарат создали и успешно протестировали еще в 2006 году в Америке. В Казахстане будут использовать вакцину под названием «Гардасил». На ее приобретение для нашего региона выделили более 300 миллионов тенге из республиканского бюджета. В целом, практика не новая, до этого вакцину внедряли уже и в других странах.

«Данная вакцина, допустим, в Австралии внедрена уже с 2007 года, там проведены статистические исследования, в которых говорится что заболевания женской половой сферы онкологического характера снизились на 22% согласно кампании вакцинации когда была она внедрена. С тех пор данная вакцина используется в Австралии широко, и там уже сформировался коллективный иммунитет, тем самым мы можем сделать вывод, что данная вакцина хорошо работает», — говорит внештатный врач-эпидемиолог Костанайской области Инна Соколова.

Эта прививка не является обязательной, но врачи всё же настоятельно рекомендуют ее сделать. Тем не менее, Гулим Досумова отметила, что сейчас все чаще стали встречаться родители, которые настроены негативно к любым прививкам.

«Вакцинация против вируса папилломы человека не влияет на способность к зачатию, на беременность и плод, то есть не приводит к бесплодию девочек. На сегодня не существует лечения от вируса папилломы человека, единственный метод профилактики — это вакцинация», — отметила Гулим Досумова.

Специалисты также рассказали, что женщин прививать от ВПЧ пока не планируется.

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