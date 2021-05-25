5000 выпускников окончили 11 класс в Костанайской области

Казахстанские школьники завершили учебный год, во всех школах сегодня прошли торжественные линейки, но только для выпускников 9 и 11 классов. Тревожная пора началась у выпускников 11 классов, впереди их ждет самый главный экзамен — ЕНТ.

Мадина Жусупбекова — выпускница костанайской школы номер 17. Сегодня для нее последний раз прозвенел звонок. Мадина — круглая отличница, с будущей профессией еще не определилась, выбирает между педагогикой и медициной.



«В этом году я выпускница школы номер 17. Хочу поблагодарить всех уважаемых учителей нашей школы. А также нашего директора Шарипова Аркабая за его вклад, огромная благодарность. Ну и конечно хочу пожелать всем выпускникам удачи«, — говорит выпускница школы № 17 Мадина Жусупбекова

В этом году провели торжественные линейки с ограничениями, только для выпускников 9 и 11 классов, а вот для остальных школьников были организованы классные часы.

«Мы уверены, что те знания, что вы получили за 11 лет учебы, позволит вам справиться с любыми поставленными задачами , успешно сдать единое национальное тестирование, поступить в лучшие казахстанские вузы и колледжи , стать востребованными специалистами, и внести вклад в процветание родного края и страны «, — поздравила выпускников заместитель руководителя отдела образования города Костанай Биби Карибаева.

Сегодня главные герои не только выпускники, но и их учителя. Для классного руководителя 11 класса Жанат Султангазиной сегодня одновременно радостный и грустный день. Она уверена, что все ее выпускники покажут хороший результат на ЕНТ.



«Не смотря на то, что в стране была пандемия, отрадно, что сегодня мы отмечаем такой прекрасный праздник — последний звонок. Всем ученикам я желаю счастливого пути, и на предстоящем едином национальном тестировании показать лучшие результаты, и желаю осуществить свою мечту«, — говорит классный руководитель 11 класса школы № 17 Жанат Султангазина

Ну, а теперь у выпускников впереди еще одно важное мероприятие — ЕНТ. Кстати, в этом году оно пройдет в новом формате без закрашивания кружочков, а нажатием клавиш на тестовом компьютере

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