Глава области провёл заседание оперштаба

Сегодня аким Костанайской области провел очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения КВИ.

В ходе заседания штаба Архимед Мухамбетов заслушал акимов городов Костанай и Аркалык, а также акимов Житикаринского и Камыстинского районов. Также рассмотрели работу мониторинговых групп.

«Мониторинговыми группами с 1 июля по 21 августа 2021 года проведено 4 463 рейдовых мероприятия, выявлено 262 нарушений карантинных мер. На сегодняшний день первым компонентом провакцинировано 286 095 чел., охват населения составляет 56,6%. Что касается второго компонента, то его получили 225 385 чел. или 44,6% населения, подлежащих вакцинации. В настоящее время загруженность инфекционных коек составляет 49,3%, на лечении находятся 1005 человек. По состоянию на 20 августа 2021 г. в области для участия в проекте «Ashyq» подано 4 444 заявок», — сказал глава области.

Систематически регистрируются факты нарушения режима карантина жителями Костанайской области. За период эксплуатации приложения «Ashyq» в области с 28 апреля по 20 августа предотвращено более 1323 фактов возможного посещения объектов лицами, имеющими «красный» и «желтый» статусы.

«Уважаемые жители области, прошу каждого проявить ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких, и пройти своевременную вакцинацию против COVID-19», — призвал глава области.

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