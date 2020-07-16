51 медик умер от коронавируса в Казахстане

Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Тимур Султангазиев сообщил, что от коронавируса умер 51 медработник, передает Tengrinews.kz.

«По нашим данным, умер 51 медработник, наши коллеги. Наши соболезнования их родным и близким. Глава государства 13 июля наградил всех погибших госнаградами, 42 медработника получили награды», — сказал Султангазиев на пресс-конференции в СЦК.

На уточняющий вопрос представитель Минздрава ответил, что на данный момент все считаются умершими от коронавируса.

«За прошедшие сутки 1674 новых случая, прирост — 2,6 процента. Наибольшее количество в Алматы — 219 случаев, в Атырауской области — 218 случаев. Наибольший прирост в Северо-Казахстанской области — 5,1 процента, в ВКО — 3,9 процента. Продолжают лечение по республике 25 688 человек, дети — 192, в стационарах — 9966, в амбулаторных условиях — 15 722», — сказал Султангазиев на пресс-конференции в СЦК.

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