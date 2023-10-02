51 штраф за превышение скорости получил водитель в Костанайской области

29 сентября сотрудниками патрульной полиции в Костанае с помощью мобильного приложения «Қорғау» установлен водитель, автомашины «Ваз 2114», который нарушил ПДД на 1,5 млн. тенге. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Все 51 нарушения связаны с превышением скорости. Водитель все эти штрафы «насобирал» за полтора месяца, сообщили в пресс-службе ДП.

Сотрудниками полиции данная автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку, в отношении водителя вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. Также водитель был привлечен к административной ответственности за отсутствие страхового полиса и технического осмотра.

Заместитель начальника местной полицейской службы УП Костаная Алмат Карымсаков отметил, что существенный вклад в безопасность дорожного движения вносят автоматические средства фиксации нарушений. На сегодняшний день в областном центре установлено 53 таких систем. С их помощью, а также передвижного аппаратно-программного комплекса «Ekin Patrol» выявлено более 55 тысяч нарушений ПДД.

С помощью мобильное приложения «Қорғау», которое установлено на планшеты патрульных полицейских и интегрированных с аппаратно-программными комплексами «Автоураганом» на дорогах области выявлено 455 злостных правонарушителей.

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