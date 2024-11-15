515 дворов уже отремонтированы: в Костанае завершают масштабное благоустройство

В Костанае продолжается благоустройство дворовых территорий. На сегодняшний день из 550 дворов 515 уже заасфальтированы и приведены в порядок.
Ещё минимум 32 двора в планах
В 2026 году в список работ включены как минимум 32 дворовые территории. При благоприятных погодных условиях и стабильной работе подрядчиков их количество может увеличиться.
На реализацию проекта из бюджета выделено 1,3 млрд тенге. К работам уже приступили две подрядные организации.
Что входит в благоустройство
Как сообщил главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Чингис Омаров, работы включают комплексное обновление дворов:
«В рамках внутриквартального ремонта мы проводим замену асфальтобетонного покрытия, бордюрного камня, обустраиваем подходы к подъездам, а также создаём новые парковочные места, в том числе в местах, где жители традиционно оставляют автомобили».
В числе запланированных адресов — улицы Курганская, Чехова, Рабочая, Дощанова, Майлина, Шипина и другие.
Дворы на гарантии — без серьёзных дефектов
В этом году на гарантийном обслуживании находятся 52 двора. По результатам обследований, серьёзных дефектов на этих территориях не выявлено.
По словам Чингиса Омарова, масштабная программа благоустройства подходит к завершению:
«Скорее всего, со следующего года финансирование будет направлено уже на поддержание и содержание дворов, поскольку основная часть работ выполнена».
Детские площадки и видеонаблюдение
Параллельно ведётся обустройство детских и спортивных площадок. На эти цели предусмотрено около 409 млн тенге.
В отличие от проектов по программе «Бюджет народного участия», где жители сами выбирают дизайн, в рамках текущей программы устанавливаются стандартные площадки площадью до 300 квадратных метров. В 2026 году такие игровые зоны появятся в 10 дворах.
Как отметила специалист отдела ЖКХ Галина Новокшонова, на площадках устанавливаются камеры видеонаблюдения, подключённые к системе «Айкомек».
«Мы видим нарушения. В одном из дворов на улице Каирбекова в прошлом году была повреждена карусель — её сломали дети из-за чрезмерной нагрузки», — сообщила она.
Работы уже начались
В настоящее время работы стартовали по пяти адресам: Ворошилова, 50; 5 микрорайон, дом 13; Строительная, 16; Мауленова, 10А; Карбышева, 21.
В акимате добавили, что установка камер видеонаблюдения во дворах продолжится и в этом году.
Без путепровода не обойтись: в Костанае расширяют дороги, но трафик растёт быстрее
Раннее выявление инсульта: более 82 тысяч казахстанцев прошли обследование
