От ударов трубой по голове умерла женщина в Костанайской области

Трагедия произошла в селе Сарыколь. Информацию об этом alau.kz в ответе на запрос подтвердила пресс-служба ДП Костанайской области.

30-летний житель села Сарыколь в ходе возникшей ссоры на почве ревности нанес металлической трубой удары по голове 53-летней сожительнице.

«В результате женщина скончалась на месте происшествия. По данному факту проводится досудебное расследование, зарегистрированное по ст. 99 ч. 1 Уголовного кодекса «Убийство». Назначена экспертиза», — сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.