От ударов трубой по голове умерла женщина в Костанайской области

informburo.kz
Трагедия произошла в селе Сарыколь. Информацию об этом alau.kz в ответе на запрос подтвердила пресс-служба ДП Костанайской области.
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30-летний житель села Сарыколь в ходе возникшей ссоры на почве ревности нанес металлической трубой удары по голове 53-летней сожительнице.
«В результате женщина скончалась на месте происшествия. По данному факту проводится досудебное расследование, зарегистрированное по ст. 99 ч. 1 Уголовного кодекса «Убийство». Назначена экспертиза», — сообщили в пресс-службе областного ведомства.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
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