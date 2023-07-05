53 млрд тенге потратят на борьбу с наркобизнесом в Казахстане

Правительство РК утвердило комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, сообщает Zakon.kz. со ссылкой на пресс-службу правительства РК. Комплексный план разработали на основе анализа текущей ситуации с наркотиками в стране.

При этом учитывали первоочередные меры, необходимые для эффективной борьбы с наркоманией и наркобизнесом и особенности современной мировой наркополитики. Разработчики плана приняли в расчет появление новых форм психоактивных веществ, изменение способов производства, транспортировки и распространения наркотиков, новые методы распространения, которые используют наркоторговцы (Даркнет, мессенджеры, криптокошельки).

«Документ прошел широкое обсуждение в экспертной среде и на различных дискуссионных площадках. Одна из его главных целей – консолидировать усилия общества, гражданских институтов и всех органов государственной власти для повышения качества профилактики наркомании и снижения числа наркозависимых в целом», – говорится в сообщении пресс-службы.

В правительстве сообщили, что в Казахстане все чаще выявляют случаи подпольного производства синтетических наркотиков. По-прежнему выявляют и случаи ввоза в страну опиатов, в том числе транзитом из Афганистана по так называемому «северному маршруту». Сохраняется оборот каннабиса, по-прежнему существует так называемая «аптечная» наркомания. Комплексный план предполагает, что до 2025 года в Казахстане должна снизиться латентность наркопотребителей, увеличится число несовершеннолетних с длительной ремиссией от наркозависимости (с 15% до 20%), а охват наркопотребителей медико-социальной реабилитацией вырастет с 26% до 30%. Документ предусматривает совершенствование законодательства и нормативной правовой базы, а также повышение эффективности борьбы с наркобизнесом и расширение международного сотрудничества в этой сфере. Большое внимание уделят развитию систем профилактики и лечения наркомании, реабилитации наркозависимых и усилению межведомственного взаимодействия

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