53 млрд тенге потратят на борьбу с наркобизнесом в Казахстане

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В правительстве сообщили, что в Казахстане все чаще выявляют случаи подпольного производства синтетических наркотиков. По-прежнему выявляют и случаи ввоза в страну опиатов, в том числе транзитом из Афганистана по так называемому «северному маршруту». Сохраняется оборот каннабиса, по-прежнему существует так называемая «аптечная» наркомания.
Комплексный план предполагает, что до 2025 года в Казахстане должна снизиться латентность наркопотребителей, увеличится число несовершеннолетних с длительной ремиссией от наркозависимости (с 15% до 20%), а охват наркопотребителей медико-социальной реабилитацией вырастет с 26% до 30%. Документ предусматривает совершенствование законодательства и нормативной правовой базы, а также повышение эффективности борьбы с наркобизнесом и расширение международного сотрудничества в этой сфере. Большое внимание уделят развитию систем профилактики и лечения наркомании, реабилитации наркозависимых и усилению межведомственного взаимодействия