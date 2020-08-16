53 тыс казахстанских абитуриентов получили госгранты на обучение в вузах

Больше всего грантов выделено на специальность «Информационные технологии».Опубликован список обладателей государственных образовательных грантов 2020, передает Today.kz.

«53 тысячи казахстанских абитуриентов смогут получить высшее образование бесплатно за счет государства, которое выделяет средства на подготовку наиболее востребованных на рынке труда кадров», — пишет СМИ.

Больше всего грантов выделено на специальность «Информационные технологии» — 2468. На специальность «Общественная медицина» выделено 2147 грантов. В целом, на обучение медиков в этом году выделено 2700 грантов. Порядка 8 тысяч бюджетных мест выделено на педагогические профессии, в их числе: «Дошкольное обучение и воспитание» — 789 грантов, «Подготовка учителей иностранного языка» — 760 грантов, «Подготовка учителей химии» — 740 грантов, «Подготовка учителей физики» — 730 грантов, «Подготовка учителей биологии» — 730 грантов, «Педагогика и методика начального обучения» — 660 грантов.

Свыше 1 тыс бюджетных мест выделено на специальности гуманитарного направления, в частности, по философии и этике, религии и теологии, истории и археологии, переводческому делу, филологии, социологии, политологии, журналистике и репортерскому делу.

Ознакомится с полным списком грантов на русском языке, можно по ссылке.

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