Курс доллара в обменных пунктах Казахстана начал неделю с роста. Повысились курсы покупки и продажи доллара.

В Алматы покупка 523-525 тенге, продажа 526-530 тенге;

В Астане покупка 520 тенге, продажа 530 тенге.

В Костанае покупка 523 тенге, продажа 533 тенге.

В Шымкенте покупка 524-527 тенге, продажа 529-530 тенге.

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