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Более 5000 заявок поступило на адрес оперативного штаба для разрешения на перемещение

Как сообщили в пресс-службе акимата Костаная, за период с 08:00 часов 17 апреля по 08:00 часов 18 апреля на электронные адреса городского оперативного штаба поступило 5348 заявок для получения разрешения на передвижение. Из них отработано 3787:

-направлено в Департамент полиции, для внесения в базу данных 2093 ходатайства;

-отказано либо отправлено на доработку 1694 ходатайств (неполный пакет документов, несоответствие вида деятельности, завышенное количество автотранспорта для передвижения, ходатайства физических лиц о передвижении на личном транспорте).

Уведомление о принятом решении получили 2156 заявителей.

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