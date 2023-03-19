54-летняя казахстанка родила мальчика

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В родильном отделении Ордабасинской центральной районной больницы Туркестанской области 54-летняя роженица родила мальчика, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.
Женщина забеременела с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Вес появившегося на свет младенца — 4510 граммов.
В настоящее время мама и ребенок чувствуют себя хорошо. В этой семье это второй ребенок. В 2020 году женщина родила первенца, девочку, когда ей был 51 год. Радости матери нет предела. Женщина тепло поблагодарила врачей.